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Воины 92-й отдельной механизированной бригады получили в подарок грузовик

ЗИЛ-131
02:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: На Харьковщине воинам 92-й отдельной механизированной бригады подарили грузовик

Автомобиль ЗИЛ-131 подарили воинам 92-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования «Восток» гости - государственные чиновники Краснокутской РГА Харьковской области и местные общественные активисты.

Об этом рассказал начальник Регионального медиа-центра МО полковник Дмитрий Горбунов.

"Почетные гости ознакомились с условиями службы защитников Украины, которые дислоцируются в Чугуевском районе области и подарили армейцам-пехотинцам автомобиль ЗИЛ-131", - отметил Горбунов.

По его словам, во время передачи грузовика председатель Краснокутской РГА Алексей Белоцкий подчеркнул, что моральная поддержка и всяческая помощь нужна всем украинским воинам, особенно это касается такой боевой части, как 92-я бригада, ибо ее воины постоянно привлекаются к боевым действиям на Донбассе.

"Поэтому, как стало известно, районная власть посоветовались с членами Союза сельхозпроизводителей Краснокутского района и другими неравнодушными людьми и решила, что должна помочь воинам с самым необходимым - техникой. Это не первый автомобиль, который Краснокутский район передает Вооруженным Силам Украины, и, разумеется, не последний", - добавил Горбунов.

По его словам, во время передачи грузового транспортного средства на плацу воинской части было немного армейцев: "Личный состав бригады сейчас совершенствует свои боевые навыки на Николаевщине в ходе тактических учений".

 

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Новости Украины, Алексей Белоцкий, ЗИЛ-131, Краснокутская РГА, Новости Украины.
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