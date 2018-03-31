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Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого, устроевшего стрельбу в Харькове

Полиция
04:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Полицейские составили фоторобот подозреваемого в ночной стрельбе в Харькове.

Полиция составила фоторобот мужчины, подозреваемого в ночной стрельбе возле ресторана "Агдам" в Харькове, в результате которой был убит гражданин Азербайджана и ранен гражданин Грузии.

"Приметы (подозреваемого - ИФ): рост около 170 см, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, большие глаза, темные густые бровь, с бородой. Был одет в темную одежду", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

На сайте также опубликован фоторобот подозреваемого.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении этого человека, сообщить ее в Слободской отдел полиции Харькова любым удобным способом.

Как сообщалось, в Харькове в ночь на пятницу, 30 марта, неизвестные из автомата расстреляли группу людей, выходивших из ресторана, в результате чего один человек погиб, другой - ранен.

Как установили правоохранители, скончавшийся мужчина был гражданином Азербайджана, а раненый – гражданином Грузии, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по п.п. 1, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

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