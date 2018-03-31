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Новости АТО: враг применил управляемые ракеты под Талаковкой

АТО
04:52 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В штабе АТО сообщили, что незаконные вооруженные формирования после объявления пасхального перемирия 16 раз обстреляли позиции украинцев.

Сегодня боевики 16 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В первую половину суток режим "пасхального перемирия" установлен с полуночи 30 марта боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракетой противник обстрелял наши укрепления вблизи Талаковки, применил гранатометы в районе Опытного, Верхньоторецького и Богдановки, а зенитную установку – близ Водяного. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, Шахты Бутовки и Павлополя.

На Луганском направлении от начала суток условия перемирия со стороны врага соблюдалось в полной мере.

В штабе сообщили, что во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов получили ранения.

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Новости Украины, АТО, Боевики, Боевые действия, Донбасс, Новости Украины, Оккупированные территории, Украина.
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