Новости АТО: враг применил управляемые ракеты под Талаковкой

Сегодня боевики 16 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В первую половину суток режим "пасхального перемирия" установлен с полуночи 30 марта боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракетой противник обстрелял наши укрепления вблизи Талаковки, применил гранатометы в районе Опытного, Верхньоторецького и Богдановки, а зенитную установку – близ Водяного. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, Шахты Бутовки и Павлополя.

На Луганском направлении от начала суток условия перемирия со стороны врага соблюдалось в полной мере.

В штабе сообщили, что во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов получили ранения.