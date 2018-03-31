Сутки в АТО: боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, один погиб, трое ранены

За прошедшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, ранены трое, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать "пасхальное перемирие", установленное на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта. За минувшие сутки агрессор совершил 32 обстрелы позиций украинских защитников. Пострадавших доставили в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь", – говорится в сводке пресс-центра на странице в соцсети Facebook в субботу утром.

В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты противник обстрелял украинские укрепления вблизи Талаковки, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, Шахты Бутовка, Лебединского и Широкиного.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские укрепления в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов вблизи Павлополя и Пищевика. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков.

На Луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по опорным пунктам украинских защитников в районе Луганского. Также гранатометы враг применил неподалеку Катериновки.