Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко подчеркнул "серьезную опасность" строительства Северного потока-2 Порошенко подчеркнул "серьезную опасность" строительства Северного потока-2
Новости: День свободы на Мальте: Порошенко поздравил мальтийцев День свободы на Мальте: Порошенко поздравил мальтийцев
Новости: Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO
Новости: SpaceX успешно запустила ракету, но не все прошло по плану SpaceX успешно запустила ракету, но не все прошло по плану
X

В Днепре горела квартира в многоэтажном доме

Пожарные
09:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины: Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в квартире 9-этажного дома в Днепре.

В пятницу в 22:27 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на 8 этаже 9-этажного дома на улице Николая Руденка (Центральный район), сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"На борьбу с огнем на место происшествия оперативно прибыли спасатели 2 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место пожара, пожарными было установлено, что возгорание возникло в квартире, которая находится на 8 этаже. Горели домашние вещи в жилой комнате на общей площади 18 м. кв", – говорится в обнародованном на сайте ГСЧС сообщении.

Пожар в 22:48 был локализован, а в 23:14 ликвидирован. К ликвидации возгорания привлекалось 3 единицы пожарно-спасательной техники и 9 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГСЧС, Ликвидация пожара, Пожар, Пожар в Днепре, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Воины 92-й отдельной механизированной бригады получили в подарок грузовик Беспилотник ОБСЕ обнаружил тяжелое вооружение оккупантов в Луганске Кличко назвал условие окончания отопительного сезона

Последние новости

Музей Шевченко приглашает на лекцию о киевских адресах семьи Тарновских Смех да и только: курьезные строительные неудачи, которые вызовут у вас хохот Вокалист Linkin Park выпустит сольный альбом (Видео)
Сегодня читают
01 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
02 В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео)
03 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
04 Глава правительства Венгрии опасается государственного переворота
05 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
Новости сегодня
10:03 "Бавария" - "Боруссия" Д: прогноз букмекеров на матч
10:00 В Сирии в результате подрыва на мине погибли военные США и Великобритании
09:54 Docudays UA-2018 назвал победителей
09:50 Самые огромные частные владения, которые похожи на настоящие дворцы (Фото)
09:46 Свитолина потеряет 4-е место в рейтинге WTA
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет отстаивать Украину на G7
Новости: Рецепт дня: плов с рыбой в горшочке Рецепт дня: плов с рыбой в горшочке
Добавить комментарий
0