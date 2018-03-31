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СММ ОБСЕ не смогли осмотреть гумконвой РФ на Донбассе

Гуманитарный конвой из России
11:09 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости Украины: По данным миссии ОБСЕ, автоколонна состояла из десяти грузовых транспортных средств, приехавших их РФ.

Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ к гумконвою из России.

Об этом говорится в отчете организации от 30 марта.

"В Луганске вооруженный мужчина в одежде военного типа отказался предоставить патрулю СММ доступ в складское помещение, куда въехала автоколонна, обозначенная как гуманитарная помощь от Российской Федерации. Команда миссии покинула этот район", - отмечается в отчете.

В ОБСЕ рассказали, что команда СММ видела автоколонну в составе десяти грузовиков с надписью "Гуманитарная помощь от России" на русском языке на бортах грузовиков. Автоколонна направлялась через н.п. Молодогвардейск (неподконтрольный Украине, 35 км на юго-восток от Луганска) и Луганск.

По данным миссии, автоколонна состояла из десяти грузовых транспортных средств, трех служебных грузовиков, двух машин скорой помощи и двух милицейских автомобилей.

"Команда СММ видела, как эти грузовые транспортные средства были разгружены на территории объекта в Луганске. Наблюдатели видели, как десять мужчин в одежде с символикой Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации разгружали завернутые в пластик коробки. Вооруженный мужчина в одежде военного типа не позволил команде СММ зайти на территорию объекта. Позже того утра наблюдатели видели, как и сама автоколонна двигалась на юго-восток на юго-восточной окраине Луганска", - рассказывается в отчете ОБСЕ.

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Новости Украины, Боевики, Гумконвой из РФ, ОБСЕ, РФ, СММ ОБСЕ.
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