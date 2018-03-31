Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман о медицинской реформе: Для людей все будет бесплатно! Гройсман о медицинской реформе: Для людей все будет бесплатно!
Новости: Россия отправила ноту в Британию из-за досмотра самолета в "Хитроу" Россия отправила ноту в Британию из-за досмотра самолета в "Хитроу"
Новости: Футбол. Расписание матчей 31 марта Футбол. Расписание матчей 31 марта
Новости: Часть ракеты SpaceX вдребезги разбилась об воду Часть ракеты SpaceX вдребезги разбилась об воду
X

Размер субсидий жителей Киева в феврале существенно уменьшился

Счета за ЖКУ
14:15 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Главном управлении статистики Киева сообщили о сокращении размера назначенной субсидии на одно домохозяйство на 16,9% в феврале 2018 года.

В феврале 2018 года размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в столице уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 16,9%. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева.

"Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 16,9% и составил 1237,7 грн", - говорится в сообщении.

В Украине изменится механизм монетизации субсидий

Отмечается, что самый большой размер субсидий, которые получали киевляне, зафиксировано в Святошинском и Шевченковском районах - 1 тыс. 535 грн и 1 тыс. 397 грн соответственно.

В целом в прошлом месяце в столице 291,8 тыс. домохозяйств получали субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Госстат Киева, Домохозяйство, Размер назначенной субсидии, Сокращение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Гражданин Германии на велосипеде, но без загранпаспорта, хотел попасть в Украину В Запорожье пресекли деятельность автоугонщиков На Черниговщине разоблачен "конвертационный центр"

Последние новости

При поддержке НАТО и Румынии на Киевщине открылся учебно-тренировочный центр Скрытые проблемы со здоровьем, о которых могут рассказать наши руки Милая девушка стала жертвой моды и превратилась в куклу (Фото)
Сегодня читают
01 В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео)
02 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
03 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
04 Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO
05 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
Новости сегодня
14:32 В Киеве обновляют достопримечательности
14:31 Смех до слез: робот София отказала Уиллу Смиту (Видео)
14:27 Карта АТО: Боевики игнорируют "пасхальное перемирие"
14:19 Даша Астафьева показала, как она выглядит в повседневной жизни
14:17 Проводник поезда "Москва-Кишинев" скрывал нелегальную продукцию
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет отстаивать Украину на G7
Новости: Второе полнолуние 31 марта: когда мы увидим "Голубую Луну" Второе полнолуние 31 марта: когда мы увидим "Голубую Луну"
Добавить комментарий
0