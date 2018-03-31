Проводник поезда "Москва-Кишинев" скрывал нелегальную продукцию

На Сумщине правоохранителями изъяли в поезде "Москва-Кишинев" нелегальную печатную продукцию.

Как сообщили в пресс-службе Сумского пограничного отряда, печатную продукцию обнаружили сегодня, 31 марта, в пункте контроля "Хутор-Михайловский" во время проверки поезда.

"В ходе реализации информации, полученной от сотрудников СБУ, совместная межведомственная группа во время осмотра одного из вагонов поезда обнаружила 25 коробок с печатной продукцией, размещенных в нишах для багажа четырех пассажирских купе", - говорится в сообщении.

Владельцем груза оказался 31-летний гражданин Молдовы - проводник этого поезда. Обнаруженная печатная продукция изъята для принятия правового решения.