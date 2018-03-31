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Проводник поезда "Москва-Кишинев" скрывал нелегальную продукцию

ЧС7 с поездом "Москва-Кишинев"
14:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: На Сумщине в поезде "Москва-Кишинев" правоохранители изъяли нелегальную печатную продукцию.

На Сумщине правоохранителями изъяли в поезде "Москва-Кишинев" нелегальную печатную продукцию.

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Как сообщили в пресс-службе Сумского пограничного отряда, печатную продукцию обнаружили сегодня, 31 марта, в пункте контроля "Хутор-Михайловский" во время проверки поезда.

"В ходе реализации информации, полученной от сотрудников СБУ, совместная межведомственная группа во время осмотра одного из вагонов поезда обнаружила 25 коробок с печатной продукцией, размещенных в нишах для багажа четырех пассажирских купе", - говорится в сообщении.

Владельцем груза оказался 31-летний гражданин Молдовы - проводник этого поезда. Обнаруженная печатная продукция изъята для принятия правового решения.

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Новости Украины, Печатная продукция, Поезд "Москва-Кишинев", СБУ, Сумский пограничный отряд, Сумы, Украина, Хутор-Михайловский.
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