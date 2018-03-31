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В Киеве обновляют достопримечательности

Киев
14:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Виталий Кличко ожидает наплыва иностранных туристов, которых считает важным фактором наполнения городского бюджета.

Столичная власть готовится в этом году открыть несколько обновленных туристических объектов, которые помогут привлечь больше туристов в Киев. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев". По его словам, только в мае город посетят десятки тысяч гостей, которые приедут посмотреть финал Лиги Чемпионов УЕФА.

"26 мая состоится финал Лиги Чемпионов. Мы ожидаем много туристов. Наша задача, чтобы каждый из них, вернувшись домой, рассказал, какой замечательный город Киев. Туристическая отрасль - одна из прибыльных статей каждого города. В прошлом году нашу столицу посетили полтора миллиона туристов. В этом году мы ожидаем два с половиной миллиона гостей. Я убежден, что у Киева большой туристический потенциал и мы его развиваем, - отметил В. Кличко.

По его словам, в этом году будут обновлены, в частности, Владимирская горка, Аллея художников, Пейзажная аллея, откроется красивая лестница от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки, а также будет обустроена территория вокруг Андреевской церкви. Мэр столицы напомнил, что каждый турист в среднем, тратит в Киеве 150 долларов в сутки. И эти средства - тоже инвестиции в экономику столицы. По словам В. Кличко, также немало гостей приедут в городу осенью, когда Киев будет принимать 56-й конгресс Всемирного боксерского Совета (WBC) - такое большое боксерское мероприятие в Украине состоится впервые.

"Мы ожидаем визит многих гостей, а также более 600 участников Конгресса из 100 стран мира - звезд бокса, промоутеров, судей и спортивных функционеров. Это еще одна прекрасная возможность привлечь больше гостей в Киев, представить наш город. И моя миссия, как мэра столицы, - делать все, чтобы к нам приезжало как можно больше людей", - подчеркнул В. Кличко.

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Новости Украины, Виталий Кличко, Достопримечательности, Киев, Обновление, Туристы.
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