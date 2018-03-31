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Спасатели ликвидировали пожар в Одесской морской академии

Пожар
15:10 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Возможной причиной пожара стало возгорание матрасов, складированных в подвале.

Сегодня ночью в Национальном университете "Одесская морская академия" произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 4.14 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении двухэтажного здания спортивно-учебного комплекса указанного вуза.

"По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в ходе проведенной разведки был обнаружен очаг пожара на площади 10 кв. метров в складском помещении подвала", - отметили в пресс-службе. Спасатели в 5.16 пожар локализовали, в 5.43 ликвидировали. В результате пожара уничтожено вещевое имущество. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается. В то же время в пресс-центре командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщили, что предотвратить серьезные последствия ЧП помогли курсанты Института ВМС.

"На 8 этаже казарменного помещения Института ВМС наряд дежурной службы (два курсанта 4 курса и один курсант 1 курса – Ред.) почувствовали запах гари. Согласно инструкции, курсанты доложили об этом дежурным по Институту ВМС", - сообщили в пресс-центре. В Командовании ВМС отметили, что, по предварительным данным, причиной задымления стало возгорание матрасов в подвале. Спасатели, прибывшие на место, изъяли матрасы и потушили.

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Новости Украины, Возгорание, Одесса, Одесская морская академия, Подвал, Пожар, Спасатели.
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