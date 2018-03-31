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Огромные очереди на въезд в Украину: в ГПСУ назвали причину

Пограничник
15:35 Сегодня Телеграф
Фото: ГПСУ

Новости Украины: В Государственной пограничной службе связывают очереди на украинско-польской границе с возвращением на пасхальные праздники украинских заробитчан.

Накануне Пасхи в пунктах пропуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе. Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, которые работают или учатся заграницей, возвращаются на пасхальные праздники домой.

"В частности, по состоянию на 11 часов перед пунктом пропуска "Ягодин" накопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину. А перед пунктами пропуска "Шегини" и "Краковец" в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

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Пограничники отмечают, что очередей на выезд из Украины нет ни на одном пункте пропуска.

Как сообщалось, на границе с Польшей пограничники задержали немца-нелегала на велосипеде.

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Все по теме:

Новости Украины, Возвращение заробитчан, ГПСУ, Очереди, Пасхальные праздники, Украинско-польская граница.
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