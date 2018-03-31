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Одесских таможенников задержали за взятку

Взятка
15:42 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Таможенные инспекторы подозреваются в получении взяток за пропуск через границу автомобилей с иностранными номерами.

В Одесской области правоохранители задержали должностных лиц таможни и Государственной пограничной службы по подозрению в систематическом получении взяток за пропуск автомобилей с иностранной регистрацией. Как сообщили в Управлении СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы разоблачили на взятке главного государственного инспектора региональной таможни и старшего инспектора пограничного наряда на одном из пунктов пропуска в Одесской области.

"Правоохранители установили, что должностные лица наладили схему вымогательства денег у водителей транспортных средств с иностранной регистрацией для беспрепятственного пропуска на таможенную территорию Украины. Стоимость "проезда" одной автомашины составляла от 150 до 1 тыс. долл., в зависимости от рыночной стоимости автомобиля", - сообщили в управлении.

Как уточнили в управлении, накануне должностные лица задержаны на рабочем месте при получении очередной взятки – 260 долл. и 2,6 тыс. грн. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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Новости Украины, Взятка, Граница, Задержание, Одесса, Таможня.
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