Во Львове троллейбус въехал в маршрутку, есть пострадавшие

Сегодня во Львове на перекрестке улиц Зеленая и Луганская произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

По предварительной информации, троллейбус въехал в маршрутку. Окончательные причины инцидента устанавливаются.

На горячей линии города сообщили, что в результате инцидента пострадали семь человек. Все они находятся в больнице.

Как сообщалось ранее, в Днепровском районе Киева задержали мужчину в нетрезвом состоянии с гранатой и пистолетом.