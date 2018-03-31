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Во Львове троллейбус въехал в маршрутку, есть пострадавшие

Троллейбус
15:58 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Во Львове на перекрестке улиц троллейбус въехал в маршрутку, в результате аварии пострадали 7 человек.

Сегодня во Львове на перекрестке улиц Зеленая и Луганская произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

По предварительной информации, троллейбус въехал в маршрутку. Окончательные причины инцидента устанавливаются.

На горячей линии города сообщили, что в результате инцидента пострадали семь человек. Все они находятся в больнице.

Как сообщалось ранее, в Днепровском районе Киева задержали мужчину в нетрезвом состоянии с гранатой и пистолетом.

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Новости Украины, ДТП во Львове, Маршрутка, Пострадавшие, Троллейбус.
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