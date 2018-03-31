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Одесса готовится к "Юморине-2018"

Юморина
17:09 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Охранять порядок во время праздника будет около 1 тыс. полицейских, к которым присоединятся Нацгвардейцы и курсанты.

В Одессе завтра во время празднования Юморины порядок будут обеспечивать 1 тыс. правоохранителей. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Во время проведения фестиваля "Юморина-2018" около тысячи правоохранителей будут обеспечивать безопасность одесситов и гостей города. Кроме сил полиции, к охране общественного порядка присоединятся военнослужащие Национальной гвардии и курсанты Одесского государственного университета внутренних дел, которые на практике должны усовершенствовать свои навыки по охране общественного порядка", - отметили в главке.

В полиции призвали одесситов, которые вместе с детьми будут отмечать праздник, внимательнее смотреть за ними, так как в толпе малолетние могут потеряться. В случае исчезновения ребенка, необходимо немедленно сообщать об этом в полицию. Также сообщается, во время праздничных мероприятий 1 апреля будет ограничено движение транспорта в центральной части города. По данным пресс-службы патрульной полиции Одессы, с 8.00 и до окончания праздничных мероприятий (до вечера) будет перекрыто движение транспорта на участках улиц Пастера, Торговой, Коблевской, Преображенской, Екатерининской, Ришельевской и т. д.

В рамках Юморины в Одессе запланирован ряд мероприятий, в частности, презентация юмористической карты города, выставка работ карикатуристов, юмористический забег International Fun Run, карнавальное шествие, "Караоке на Юморине", выступления "Лиги смеха", основного состава "95-го квартала" и т. д. Символами Юморины будут "Морячок" и "Желтая утка". Предполагается, что 1 апреля в Одессу приедут не менее 100 тыс. туристов. Первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году.

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Новости Украины, Одесса, Полиция, Порядок, Фестиваль, Юморина.
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