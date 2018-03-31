Историки собрались в Нежине на "посиделки"

Сегодня в Нежине Черниговской области началась двухдневная Всеукраинская научная конференция "Исторические небылицы: интересные истории в истории Украины". Об этом сообщил один из организаторов мероприятия, доктор исторических наук, профессор Нежинского государственного университета, им. Николая Гоголя Сергей Лепявко.

"Каждый научный работник имеет в своем запасе найденные в источниках интересные, необычные и веселые истории (обычно основанные на реальных событиях), которые не всегда вписываются в контекст его основного исследования. Чаще всего эти информационные сокровища остаются не обнародованными и недоступными для почитателей прошлого, хотя они несут огромный позитивный заряд. Данная конференция имеет целью обнародовать эти истории, рассказать об исторических фактах через призму интересных, веселых или мистических повествований", - объяснил научный работник. По его словам, мероприятие посвящено Дню рождения Николая Гоголя (1 апреля), который поднес украинские народные "небылицы" до уровня мировой классики. Почетным председателем оргкомитета конференции стал доктор исторических наук с "подходящей" фамилией - профессор Виктор Брехуненко.

В конференции участвуют научные работники из Киева, Днипра, Львова, Запорожья, Бахмута, Умани, Чернигова, Нежина. Среди участников - Александр Бойко, Александр Забарный, Ирина Кривошея, Евгений Луняк, Сергей Павленко и другие исследователи. Почетный гость - профессор Юрий Шаповал. Сегодня, 31 марта, историки работают на секциях-посиделках: "Гоголь з нами"; "Всяка всячина", "Засвистали козаченьки", "Славного Ніжина побрехеньки". Названия представленных докладов довольно красноречивы: "Дуля від губернатора: з історії чернігівських чиновників", "Куди запхати бюлетень або вибори по-українськи", Кумедні випадки з життя студентів Лівобережної України у ХІХ ст.", "Як у Львові галоші роздавали", "Боротьба грецьких та єврейських самогонщиків у Ніжині" и другие. Завтра, кроме "посиделок", историков ждут завтрак с оригинальным меню времен Гоголя, интересные встречи с потомками писателя и прототипами его персонажей.