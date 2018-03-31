Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко о трассе Одесса-Рени: Уже отремонтировано 195 км, осталось - 94 км Порошенко о трассе Одесса-Рени: Уже отремонтировано 195 км, осталось - 94 км
Новости: Порошеко считает почетной обязанностью создание реабилитационных центов АТО Порошеко считает почетным создание реабилитационных центов
Новости: "Карпаты" – "Черноморец": видео голов и обзор матча "Карпаты" – "Черноморец": видео голов и обзор матча
Новости: Систему Starlink одобрила Федеральная комиссия США Систему Starlink одобрила Федеральная комиссия США
X

Сотруднику СБУ дали 3 года за ДТП

Приговор
19:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В 2015 году, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сотрудник СБУ совершил ДТП, в которм погиб пассажир автомобиля.

Оболонский районный суд г. Киева с учетом обстоятельств по делу признал виновным работника Службы безопасности Украины в совершении смертельного ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Оболонским районным судом г. Киева приняты во внимание неопровержимые доказательства прокурора военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины, нарушителю назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года”, - говорится в сообщении. Как отмечают в пресс-службе, суд принял решение 30 марта 2018 года.

"В октябре 2015 года сотрудник Службы безопасности Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки BMW X5, двигаясь на небезопасной скорости движения. Не учтя дорожную обстановку, совершил выезд на клумбу и допустил столкновение с электроопорой, в результате чего пассажир указанного транспортного средства получил тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте", - рассказали в прокуратуре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ДТП, Пассажир, Приговор, СБУ, Суд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве обновляют достопримечательности Карта АТО: Боевики игнорируют "пасхальное перемирие" Проводник поезда "Москва-Кишинев" скрывал нелегальную продукцию

Последние новости

Tesla отзывает модели Tesla Model S в связи с обнаруженной проблемой Историки собрались в Нежине на "посиделки" В Баку прошел митинг оппозиции, в котором приняли участие 1,2 тысячи человек
Сегодня читают
01 В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео)
02 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
03 Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO
04 Джошуа - Паркер: где и когда смотреть бой
05 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
Новости сегодня
19:01 Медики назвали неожиданную причину раннего старения
18:47 Банду отравителей будут судить в Хмельницком
18:39 Антропологи воссоздали внешность кроманьонца по его черепу
18:36 Судьба поединка Головкина с Альваресом решится 18 апреля
18:32 Самые красивые места Украины, которые стоит увидеть (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Бельгия отказывается от ядерной энергии Бельгия отказывается от ядерной энергии
Новости: Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина
Новости: Лондон рассматривает запрос Посольства РФ Лондон рассматривает запрос Посольства РФ
Новости: Вербное воскресенье 2018: все, что нужно знать об этом празднике Вербное воскресенье 2018: все, что нужно знать об этом празднике
Добавить комментарий
0