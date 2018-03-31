Сотруднику СБУ дали 3 года за ДТП

Оболонский районный суд г. Киева с учетом обстоятельств по делу признал виновным работника Службы безопасности Украины в совершении смертельного ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Оболонским районным судом г. Киева приняты во внимание неопровержимые доказательства прокурора военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины, нарушителю назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года”, - говорится в сообщении. Как отмечают в пресс-службе, суд принял решение 30 марта 2018 года.

"В октябре 2015 года сотрудник Службы безопасности Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки BMW X5, двигаясь на небезопасной скорости движения. Не учтя дорожную обстановку, совершил выезд на клумбу и допустил столкновение с электроопорой, в результате чего пассажир указанного транспортного средства получил тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте", - рассказали в прокуратуре.