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В Киеве произошла перестрелка

Перестрелка
19:18 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Полицией объявлен план "Перехват", разыскиваются водители автомобилей, которые устроили стрельбу.

Из-за сообщения о стрельбе на проспекте Глушкова в столице введен в действие план "Перехват", разыскиваются два автомобиля, оба водителя которых, по словам свидетелей, из-за конфликта применили оружие. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"По словам свидетелей, на проспекте Глушкова из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие. В 16:20 в столице введен в действие план "Перехват". Правоохранители разыскивают автомобили белый Mercedes-Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara: по словам очевидцев, водители этих машин устроили стрельбу. На их поиски ориентированы все наряды", - говорится в сообщении.

Указано, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Также правоохранители общаются со свидетелями. Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

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Новости Украины, Водители, Киев, Перестрелка, Перехват, Полиция.
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