В Одесской области полиция задержала наркоторговца с оружием

Сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции Одесской области задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков, в квартире которого обнаружили и изъяли пакеты с каннабисом, два пистолета и боеприпасы к ним.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Одесского главка Нацполіції.

"Сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что 29-летний местный житель торгует наркотиками. По данному факту было начато производство по признакам ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования представители полиции, СБУ и Белгород-Днестровского пограничного отряда провели санкционированный обыск в доме подозреваемого, в ходе которого было обнаружено и изъято два пистолета, 10 патронов калибра 9 мм и 76 граммов каннабиса", - отметили в полиции.

Задержанному правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.