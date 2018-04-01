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СМИ: В Киеве зрительница "Французской весны" провалилась сквозь крышу дома

Несчастный случай
06:25 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Несчастный случай произошел в Киеве со зрителями фестиваля "Французская весна".

В Киеве 31 марта открытие фестиваля «Французская весна» на Софийской площади часть зрителей наблюдала с крыши многоэтажного дома.

Как сообщает "Информатор", около 60 руферов залезли на крышу дома №18 по улице Владимирской и оттуда смотрели представление.

Участники "руферской сходки" рассказали, что сначала они залезли на соседний дом. Но жильцам это не понравилось и они вызвали полицию. Правоохранители попытались прогнать экстрималов, и ребята переместились на другую локацию и там продолжили вечер.

"Не обошлось без происшествий. На крыше был стеклянный участок. На него наступила девушка и провалилась. По словам участников сходки, она пролетела несколько этажей и упала на ступеньки. Ее увезла скорая", - сообщает издание.

Как сообщал Укринформ, фестиваль "Французская весна" проходит в Украине 15-й год подряд.

Представлением открытия "Французской весны" в Киеве стал музыкальный перформанс "Воздух", который состоялся вечером 31 марта на Софийской площади. Оригинальная музыка - Пьера Тийуа. Режиссура - Влада Троицкого. При участии Dakh Daughters, Nova Opera, Национального президентского оркестра Украины. Дирижер - Гаст Вальтциг.

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Новости Украины, Киев, Несчастный случай, Новости Украины, Украина, Французская весна.
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