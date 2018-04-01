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Боевики совершили 11 обстрелов позиций ВСУ, двое военных были ранены

АТО
06:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Ситуация в зоне АТО не улучшается, боевики продолжают раз за разом нарушать перемирие.

В минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск продолжали срывать «пасхальное перемирие» совершив 11 обстрелов позиций наших защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке за сутки от 31 марта.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник четыре раза открывал огонь по украинским позициям вблизи Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляны защитники Павлополя. Кроме этого, гранатометы и стрелковое оружие враг применил по защитникам Авдеевки и Марьинки.

На Луганском направлении из 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты дважды вели огонь по нашим укреплениям в районе Катериновки.

Вследствие вражеского огня двое украинских защитников ранены. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.

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Новости Украины, АТО, Боевики, Донбасс, Пасхальное перемирие, Украина.
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