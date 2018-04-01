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В Киеве произошло ДТП с участием дипломатического авто РФ

ДТП в Киеве
11:04 Сегодня Телеграф
www.pravda.com.ua
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве ночью произошла авария с участием автомобиля с номерами дипломатического представительства России, водитель имел признаки опьянения.

На Подоле в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля дипломатического представительства РФ. Как сообщает "Киев оперативный", авария произошла около 00:30 на Нижнем Валу, 17/8.

Автомобиль дипломатического представительства РФ Volkswagen с номерным знаком D001067 въехал в припаркованную машину такси КИА.

"По информации от свидетелей, водитель Volkswagen просто повернул рулем в припаркованную машину, сильно повредив ее", - пишет издание.

По данным свидетелей, пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель имел признаки опьянения, тест на Драгер проходить отказался.

Как известно, номерной знак, который начинается с D001, используется для автомобилей дипломатических представительств РФ.

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Новости Украины, Диппредставительство РФ, ДТП в Киеве, ДТП на Подоле, Номера.
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