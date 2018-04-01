Погода на 2 апреля в Украине: немного похолодает, местами пройдут дожди

В ближайшие сутки, 2 апреля, в Украине ожидается влажная погода с постепенным похолоданием, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидается мокрый снег и дождь, на остальной территории местами небольшие, днем в восточных, Днепропетровской и Запорожской области умеренные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, ночью и в восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью около 0°, днем 2-7° тепла; на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в северных областях в течение суток 3-8° тепла, в Карпатах 1-6° мороза.

В западных областях Украины небольшой дождь, температура ночью +2...+5°, днем около +3...+9°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Карпатах ночью дождь, температура воздуха ночью +3...+5°, днем +9...+11°. Ветер ,юго-западный 7-12 м/с

На севере Украины местами дожди. Температура ночью +3...+5°, днем +5...+7°. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью +5...+7°, днем около +7...+9°. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

На востоке Украины дождь, ночью +3...+7°, днем +10...+13°. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В южных областях Украины ясно, температура ночью +3...+9°, днем около +11...+13°. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В Крыму ясно; температура ночью +6...+8°, днем +11...+13°.

В Киеве местами небольшой дождь, температура воздуха ночью 3-5° тепла, днём 6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 апреля самая высокая температура днём была зафиксирована на отметке 23,1 градуса тепла в 2017 году, а самая низкая ночью на отметке 8,8 градусов мороза в 1931 году.