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ДТП на Закарпатье: есть пострадавшие и погибший

ДТП
15:32 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: dtp.kiev.ua

Новости Украины: В Закарпатской области столкнулись автомобили марок "Hоndа Аccоrd" и "BМW", в результате чего один человек погиб, еще пять госпитализированы.

Вчера, 31 марта, вблизи села Бедевля Тячевского района произошло ДТП, в результате которого погибла местная жительница, еще пять человек, среди которых дети, оказались в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что на автодороге Мукачево-Рогатин-Львов столкнулись автомобили марок "Hоndа Аccоrd" и "BМW" (оба авто на иностранном регистрации). Виновником ДТП стал водитель "Hоndа Аccоrd", 27-летний житель села Нересница Тячевского района. Двигаясь в направлении Тячева, он начал обгон другого автомобиля, не убедившись в безопасности данного маневра, как следствие, столкнулся лоб в лоб со встречным автомобилем марки "BМW", которым управлял 31-летний житель Тересвы. В результате ДТП от полученных травм скончалась в реанимации Тячевской больницы 51-летняя пассажирка "BМW". Госпитализированы также оба водителя и еще трое пассажиров обоих авто - детей 3 и 16 лет", - сообщают в полиции.

По факту смертельного ДТП полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). У водителей взяты анализы крови на определение содержания алкоголя.

Уголовное производство расследует специализированный отдел следственного управления ГУНП в Закарпатской области.

Как ранее сообщал, на автодороге Киев-Чоп возле села Ратовцы Ужгородского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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Новости Украины, Авария, Бедевля, ДТП, ДТП на Закарпатье, Закарпатье.
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