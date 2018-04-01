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В Кировоградской области мужчину привалило железобетонными плитами

Обрушение стены в здании
15:51 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины: В селе Марьяновка Кировоградской области спасатели освободили тело мужчины при разборке бесхозного здания после обрушения стены.

Сегодня спасатели достали тело мужчины, которого привалило железобетонными плитами в селе Марьяновка Маловисковского района Кировоградской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС в области.

"В 12:15... поступило сообщение о том, что при разборке старого бесхозного здания произошло обрушение стены. В результате железобетонными плитами привалило мужчину 1956 г.р., который осуществлял разборку здания для собственных нужд", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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С помощью подъемного крана спасатели извлекли тело погибшего мужчины из-под завала.

Напомним, во Львове троллейбус въехал в маршрутку, пострадали семь человек.

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Новости Украины, Кировоградская область, Марьяновка, Обрушение стены, Разборка безхозного здания, Тело мужчины.
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