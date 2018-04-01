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В Кировоградской области мужчину привалило железобетонными плитами
Новости Украины: В селе Марьяновка Кировоградской области спасатели освободили тело мужчины при разборке бесхозного здания после обрушения стены.
Сегодня спасатели достали тело мужчины, которого привалило железобетонными плитами в селе Марьяновка Маловисковского района Кировоградской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС в области.
"В 12:15... поступило сообщение о том, что при разборке старого бесхозного здания произошло обрушение стены. В результате железобетонными плитами привалило мужчину 1956 г.р., который осуществлял разборку здания для собственных нужд", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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С помощью подъемного крана спасатели извлекли тело погибшего мужчины из-под завала.
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