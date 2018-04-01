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В Одессе на мужчину упал фрагмент фасада дома
16:54 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Получив травму головы мужчина потерял сознание.
В Одессе во время празднования "Юморины 2018" на мужчину обрушился фрагмент фасада. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба МВД Украины.
"Во время празднования "Юморины 2018" произошел несчастный случай: молодой человек проходил мимо здания с которой обрушился фрагмент фасада, что привело к его травме. Гвардейцы, которые рядом несли службу по охране общественного порядка, немедленно оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую помощь и оцепили место происшествия для предотвращения травмирования прохожих", - говорится сообщении.
"Юморина" - ежегодный фестиваль юмора и сатиры, который проводится 1 апреля в Одессе в День смеха.
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