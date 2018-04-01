Сутки в АТО: боевики открывали огонь 14 раз

Боевики в зоне проведения АТО на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 воскресенья совершили 14 обстрелов позиций сил АТО, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщили в штабе АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников. С начала суток оккупанты провели 14 обстрелов позиций украинских защитников", – сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

На луганском направлении боевики из запрещенных 120-мм минометов и дважды из крупнокалиберных пулеметов обстреливали укрепления ВСУ вблизи Луганского.

На донецком направлении с 82-мм минометов боевики открывали огонь по украинским опорным пунктам в Песках, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - неоднократно вблизи Водяного. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие они применили в районе Павлополя. Также там - велся снайперский огонь. Кроме этого, из стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка и Водяного.

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками", – подчеркнули в штабе АТО.