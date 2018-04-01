Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев
Новости: "Пасхальное перемирие": оккупанты трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ Оккупанты трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ
Новости: Хацкевич: Футбол в Мариуполе получился бескомпромисный Хацкевич: Футбол в Мариуполе получился бескомпромисный
Новости: День дурака: как знаменитости разыгрывают друг друга День дурака: как знаменитости разыгрывают друг друга
X

В Одессе соседи выясняли отношения со стрельбой

Стрельба
21:10 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Бетонная плита, упавшая с верхнего этажа, стала причиной соседской ссоры, закончившейся стрельбой.

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в спальном микрорайоне города. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

"ЧП произошло в одной из многоэтажек Малиновского района. Установлено, что в квартире, расположенной на восьмом этаже, произошел обвал балконной плиты, которая упала на балкон соседей снизу. Это стало причиной конфликта между жителями дома. Во время ссоры житель квартиры с восьмого этажа выстрелил из травматического оружия соседу в грудь", - говорится в сообщении.

На данный момент 30-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с травматическим ранением грудной клетки слева. Проверка продолжается. По ее результатам будет принято решение о привлечении стрелка к ответственности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Одесса, Соседи, Ссора, Стрельба, Травматический пистолет.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

ДТП на Закарпатье: есть пострадавшие и погибший В метро Киева у мужчины изъяли патроны к автоматическому оружию В Киеве ликвидирован очередной конвертцентр

Последние новости

Смех до слез: прикольные розыгрыши к 1 апреля Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских артистов в Пхеньяне Стало известно, что запрещено делать после приема пищи
Сегодня читают
01 С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
02 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
03 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
04 Поветкин - Прайс: полное видео боя
05 Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
Новости сегодня
21:43 Акции Tesla резко обвалились после трагической аварии
21:40 В Одессе отметили "Юморину-2018"
21:34 Российский консул требует допуска к экипажу "Норда"
21:32 Переговоры о бое Джошуа и Уайлдера начнутся на следующей неделе
21:29 Вы будете смеяться: забавные снимки с идеальным ракурсом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек
Новости: МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер
Новости: В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку
Новости: Топ-модель Оливия Калпо показала свои стройные ноги Топ-модель Оливия Калпо показала свои стройные ноги
Добавить комментарий
0