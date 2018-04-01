Российский консул требует допуска к экипажу "Норда"

Консула РФ не пускают в украинский порт Бердянск для выяснения ситуации с экипажем арестованного сейнера "Норд" из Керчи. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой представителя владельца судна керченского рыбколхоза имени Первого мая.

"Консула России из Харькова не пускают в порт Бердянска, говорят, что устанавливается, действительно ли на борту судна граждане РФ", - отметила собеседник агентства. По ее словам, состояние здоровья экипажа удовлетворительное, но два члена экипажа 30 марта обращались за экстренной медицинской помощью, с экипажем владельцами судна поддерживается постоянная телефонная связь.

25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно "Норд", якобы проникшее в территориальные воды Украины. Судно, зарегистрированное на аннексированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска. 30 марта на судно был наложен арест. В Министерстве иностранных дел России потребовали от Украины освободить судно.