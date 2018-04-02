Полиция Киевщины предлагает выгодно избавиться от незарегистрированного оружия

В Киевской области объявлен месячник добровольной сдачи оружия. Мероприятия будут проводиться с 1 апреля по 1 мая с целью выведения оружия, боеприпасов и взрывчатки из незаконного оборота, а также профилактики преступлений с их использованием.

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Национальной полиции Киевской области.

"Граждане, которые в данный период добровольно сдадут в территориальные отделы полиции Киевской области незарегистрированное оружие, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности", - напоминают правоохранители.

Кроме того отмечается, что в случае добровольной сдачи незарегистрированного оружия, если оно не значится как утерянное, похищенное и не было орудием совершения преступления, в дальнейшем граждане имеют право зарегистрировать его в личную собственность и использовать на законных основаниях.

В полиции также предостерегают: "Согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины лицам, которые незаконно хранят оружие, боеприпасы и взрывчатку, грозит наказание - от 3 до 7 лет лишения свободы".

В отделе коммуникации полиции Киевской области подчеркивают: "Незарегистрированное оружие – это не только нарушение Закона, но и причина несчастных случаев! Не подвергайте себя и близких опасности!"