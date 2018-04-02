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В Запорожье произошел пожар в супермаркете

Пожар в супермаркете
09:36 Сегодня Телеграф
Фото: zp.dsns.gov.ua

Новости Украины: В Запорожской области произошел пожар в продовольственном супермаркете из-за загорания деревянных поддонов на хозяйственной территории.

Пожар произошел в продовольственном супермаркете Varus в Запорожье в ночь на понедельник. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Сообщение о пожаре в супермаркете на улице Яценко поступило спасателям в 2:30. По данным спасателей, в результате горения деревянных поддонов на хозяйственной територии супермаркета на площади 10 кв. м. было повреждено запорную арматуру газового счетчика с последующим возгоранием газово-воздушной смеси. Возникла угроза распространения огня на бытовые помещения и торговый зал. На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения.

В 2:50 пожар был локализован, а в 3:10 - ликвидирован. В результате пожара пострадавших нет, повреждено утеплитель обшивки супермаркета на площади 25 кв. м.

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Новости Украины, Загорелся супермаркет в Запорожье, Пожар в Запарожье, Пожар в супермаркете, Причина пожара в супермаркете.
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