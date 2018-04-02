Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Медицинская реформа в Украине: стартует первый этап Медицинская реформа в Украине: стартует первый этап
Новости: "ПриватБанк" подал иск в кипрский суд на структуру PwC "ПриватБанк" подал иск в кипрский суд на структуру PwC
Новости: Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира
Новости: Археологические находки, вызывающие жаркие споры Археологические находки, вызывающие жаркие споры
X

В Одессе задержан фальшивомонетчик

Фальшивые деньги
10:42 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Злоумышленник задержан при попытке сбыть поддельную купюру номиналом 500 гривень.

Неоднократно судимый 34-летний одессит организовал у себя дома подпольный цех по изготовлению фальшивых банкнот номиналом 500 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Одесской области. По словам правоохранителей, к ним поступила информация о том, что в городе Арцыз, мужчина пытался рассчитаться в магазине фальшивыми деньгами.

"Злоумышленник рассчитался в магазине фальшивыми деньгами за товар. Продавщица заподозрила подделку и сразу сообщила в полицию. По полученным приметам уже через несколько минут правоохранители разоблачили подозреваемого. Мужчина пытался на маршрутном такси поехать в Одессу. Злоумышленником оказался неоднократно судимый 34-летний мужчина, который признался в подделке денег. Он рассказал, что приехал в Арцыз с целью реализации фальшивых купюр в магазинах. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято две поддельные банкноты номиналом 500 гривен", - рассказали в полиции. В ходе неотложного обыска по месту жительства у мужчины было обнаружено и изъято полиграфические материалы, флаконы с краской, белая бумага формата А4 с печатным текстом, 5 шприцев с жидкостью разного цвета. Изъятое направлено на исследование в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. В ходе досудебного расследования сотрудники полиции установили, что это не единичный факт распространения злоумышленником поддельных купюр. В настоящее время продолжается проверка причастности мужчины к совершению других преступлений.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Арцыз, Задержание, Одесса, Подделка, Фальшивомонетчик.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В многоэтажке Киева упал лифт с человеком НПУ предлагает выгодно избавиться от незарегистрированного оружия Опубликованы кадры тренировок десантно-штурмовых войск Украины (Видео)

Последние новости

Джунипер - самый счастливый лис в мире, который поднимет ваше настроение до небес Действенные способы взбодрить свой организм с утра Маникюр 2018: неотразимые идеи весеннего дизайна (Фото)
Сегодня читают
01 Кличко возвращается для реванша с Джошуа
02 "Шахтер" разгромил "Зарю"
03 Гол-шедевр Шапаренко в ворота "Мариуполя" (Видео)
04 Гол в ворота "Галатасарая" с 51 метра (Видео)
05 В России загорелся крупнейший завод
Новости сегодня
11:33 Невозможно сдержать смех: когда дизайнер пьян, но не хочет идти домой
11:27 Кабмин разрешил закупку представительских авто
11:24 Компания Renault провела дорожные тесты автомобиля Renault Captur
11:18 Вот вам и 1 апреля: Футболист подаст в суд на журнал за первоапрельскую шутку
11:14 Пожар в Кемерово: кто курировал превращение завода в "Зимнюю вишню"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Госказначейство: В казне Украины осталось 8,3 млрд грн Госказначейство: В казне Украины осталось 8,3 млрд грн
Новости: Лозовая осталась без воды Лозовая осталась без воды
Новости: Сегодня начинается весенний призыв в армию Сегодня начинается весенний призыв в армию
Новости: Столичный андеграунд или эволюция секонд-хенда Столичный андеграунд или эволюция секонд-хенда
Добавить комментарий
0