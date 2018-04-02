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В Сумской области часть города страдает от весеннего паводка

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Весенний паводок в Ахтырке
12:22 Сегодня Телеграф
Фото: НПУ

Новости Украины: В Сумской области часть города Ахтырка страдает от весеннего паводка, вода поднялась почти на метр, людей перевозят на лодках в безопасное место.

Весенний паводок подтопил часть города Ахтырка Сумской области. Полиции приходится на лодках перевозить людей в безопасное место. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Правоохранители на плавсредствах обеспечивают патрулирование, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок", - рассказывают правоохранители.

По их данным, первые сообщения о наводнении стали поступать в дежурную часть ахтырской полиции после 1:00 ночи понедельника. По словам жителей, вода поднялась почти на метр, подтоплены дома и хозяйственные помещения.

Работники полиции вместе со спасателями на лодках патрулируют улицы, собирают из подтопленных домов людей, кто не смог самостоятельно покинуть район бедствия.

Пострадавших принимает городская больница, а также их доставляют в местную гостиницу и здание горисполкома.

На месте происшествия, кроме полиции, работают бригады ГСЧС, скорой помощи и горисполкома. Спасательные работы продолжаются.

По информации управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, произошло подтопление частных домовладений на 11 улицах города. Максимальный уровень воды составлял до 80 см, по состоянию на 7:00 он уже уменьшился на 10 см.

Из 25 подтопленных домов эвакуированы 43 человека, из которых 6 - временно расположены в гостинице "Нефтяник", 1 человек госпитализирован в Ахтырскую центральную райбольницу, остальные находятся у близких.

Кроме того, как сообщают Sumy.Today, от наводнения страдают и Сумы. Там троллейбусы, курсирующие по маршрутам №1 и №2 в направлении "Химпрома", не доезжают до конечных остановок.

Также из-за подтопления троллейбусы не могут проехать в направлении ул. Харьковская - ул. Пограничная.

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Новости Украины, Ахтырка, Весенний паводок, Перевозка потерпевших на лодках, Подтоплена часть города, Сумская область.
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