Пограничники раскрыли сеть ввоза иномарок в Украину

Пограничники пресекли незаконный ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Оперативники Госпогранслужбы разоблачили схему незаконного ввоза в Украину транспортных средств иностранной регистрации и их дальнейшей легализации на территории нашего государства. Также был установлен круг лиц, которые незаконно и вызывающе взяли на себя полномочия государственных органов", - говорится в сообщении. В ГПСУ отметили, что злоумышленники незаконно ввозили в Украину из Польши автомобили польской и литовской регистрации, используя поддельные контрольные талоны с отметками пограничной службы и таможни о пересечении границы. В настоящее время подтвержден незаконный ввоз через пункт пропуска "Ягодин" 131 транспортного средства. В рамках расследования проведены обыски у семи фигурантов дела.

"Оперативные подразделения с привлечением спецподразделения Госпогранслужбы "Дозор" 30 марта провели обыски в частных хозяйствах Любомльского района Волынской области, а это - 7 фигурантов дела", - говорится в сообщении. Во время обысков обнаружены 4 незаконно ввезенных транспортных средства, 32 комплекта номерных знаков на автомобили польской и украинской регистрации, поддельные датоштампы пограничных и таможенных органов. Также, добавили в ГПСУ, были найдены отдельные элементы оттисков и штампов на украинском и польском языках, используемые для подделки документов; поддельные печати польских нотариусов; более 1 тыс. бланков контрольных талонов; более 60 польских свидетельств о регистрации автомобилей; почти 60 пакетов документов на автомобили, в том числе и поддельные бланки доверенностей на право управления, полисы страхования, договоры купли-продажи.