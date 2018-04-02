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На Сумщине мошенники похитили деньги с карточек

Мошенники
13:56 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Представляясь работниками банка, мошенники похитили с банковских карт доверчивых граждан около 80 тыс. грн.

В Сумской области мошенники под видом работников банка обманули двух граждан почти на 80 тыс. грн. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, на протяжении минувших выходных от действий неизвестных злоумышленников в регионе пострадали жители Краснопольского и Белопольского районов.

Так, в Краснопольское отделение полиции обратился 32-летний житель района и заявил, что стал жертвой мошенника. Как выяснилось, мужчине позвонил неизвестный и представился работником одного из банков. Последний сообщил, что карточка мужчины заблокирована и для того, чтобы восстановить ее действие, нужно обновить определенную информацию. В разговоре с владельцем карточки незнакомец узнал пароль к банковской программе и в он-лайн режиме снял со счета заявителя все имеющиеся деньги в сумме более 41 тыс. грн.

Подобное преступление было совершено и в отношении 72-летней пенсионерки из Белопольского района. Действуя по той же схеме, мошенник узнал у пожилой женщины всю нужную ему информацию, а потом снял с ее банковского счета 38 тыс. грн. "Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и начала следственные действия с целью установления личностей мошенников", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Банковские карты, Банковский счет, Мошенники, Похищение, Сумы.
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