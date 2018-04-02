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Обесточивание на шахте в Луганской области: под землей остались 240 горняков

Шахтеры
14:08 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: В Луганской области около 240 горняков остались под землей на шахте "Горская" из-за обесточивания, ситуация критическая.

Из-за обесточивания под землей на шахте "Горская", которая входит в ГП "Первомайскуголь" в Луганской области, остались 240 горняков. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на странице в Facebook.

"Как сообщил председатель ППО НПГУ шахты "Горская" Виктор Видиш, сегодня государственная структура - "Региональные электрические сети" - обесточила все шахты ГП "Первомайскуголь" в Луганской области. Ситуация критическая, не работают даже подъемные машины в шахтных стволах. При этом, например, на шахте "Горная" под землей, на глубине более 1000 метров, остается 240 горняков. Электроэнергия подается по запасному кабелю только для обеспечения проветривания и откачки воды", - сообщил М.Волынец.

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С его слов, по поводу ситуации обратились к председателю Государственной службы Украины по вопросам труда Романа Чернеги.

"Сейчас мне стало известно, что на шахте включен план ликвидации аварии, то есть шахтеры будут выходить на поверхность по запасному выходу в южном шахтном стволе по лестницам", - добавил он.

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Новости Украины, Луганская область, Обесточивание, Шахта "Горская", Шахтеры остались под землей.
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