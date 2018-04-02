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Из Одесского университета эвакуировали 700 человек

Одесский университет
16:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Причиной эвакуации послужил анонимный звонок о заминировании здания, при осмотре бомбу не обнаружили.

В Одессе из-за ложного сообщения о заминировании здания университета эвакуировали 700 человек. Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в понедельник утром по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что здание Одесского национального университета им. Мечникова, расположенное по адресу Французский бульвар, 24, заминировано. С целью надлежащей проверки указанной информации на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции, экспертов взрывотехнического управления и кинологов.

В ходе обследования здания университета и прилегающей к нему территории взрывоопасных предметов обнаружено не было.

"Во время проверки эвакуированы около 700 человек", - сообщили в главке.

В связи с прибытием спецтехники и большого количества эвакуированных людей на Французском бульваре произошел транспортный коллапс. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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Все по теме:

Новости Украины, Минирование, Нацполиция, Одесса, Университет, Эвакуация.
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