Из Одесского университета эвакуировали 700 человек

В Одессе из-за ложного сообщения о заминировании здания университета эвакуировали 700 человек. Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в понедельник утром по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что здание Одесского национального университета им. Мечникова, расположенное по адресу Французский бульвар, 24, заминировано. С целью надлежащей проверки указанной информации на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции, экспертов взрывотехнического управления и кинологов.

В ходе обследования здания университета и прилегающей к нему территории взрывоопасных предметов обнаружено не было.

"Во время проверки эвакуированы около 700 человек", - сообщили в главке.

В связи с прибытием спецтехники и большого количества эвакуированных людей на Французском бульваре произошел транспортный коллапс. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.