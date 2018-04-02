Наводнение в Ахтырке: жители осталась без света

В городе Ахтырка Сумской области из-за паводка сегодня, 2 апреля, обесточены 10 трансформаторных подстанций, без электроэнергии оказались около 1 тысячи бытовых потребителей.

Как сообщили в пресс-службе компании "Сумыоблэнерго", обесточить подстанции, расположенные в районном центре в прибрежных зонах местных рек, специалисты "Сумыоблэнерго" были вынуждены по требованию управления ГСЧС Украины в области.

"Временно без электроэнергии оказались 968 бытовых потребителей электрической энергии - жителей Ахтырки. Спасатели проводят эвакуацию жителей домов, которые оказались в зоне стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

Во избежание поражения электрическим током людей, специалисты филиала "Ахтырский РЭС" обследуют электрооборудование, может быть подтоплено и повреждено в результате прохождения паводка, и в случае необходимости обесточивают его.

Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Сумской области, количество эвакуированных из подтопленных домов людей уже возросла до 62-х человек.

По информации ГСЧС, причиной наводнения стало таяние снега, в результате чего сильно повысился уровень воды в реке Ахтырка, после чего произошел перелив воды через плотину.

Как сообщалось, сегодня в г. Ахтырка Сумской области из подтопленных в результате наводнения 25-ти частных домов на 11-ти улицах города были эвакуированы 43 человека.

Работники полиции на плавсредствах вместе со спасателями патрулируют улицы, забирают из подтопленных домов людей, которые не смогли самостоятельно покинуть район бедствия. Пострадавших принимает городская больница, а также их доставляют в местные гостиницы и здание горисполкома.

На месте происшествия, кроме полиции, работают бригады ГСЧС, скорой медицинской помощи и горисполкома. Спасательные работы продолжаются.