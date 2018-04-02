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В КГГА рассказали, сколько врачей готовы к подписанию деклараций

Медреформа
16:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Pixabay

Новости Украины: В Киеве более 1,3 тыс. врачей готовы к подписанию деклараций в рамках медреформы.

В Киеве работает 1,370 тыс. врачей, которые в настоящее время уже готовы осуществлять подписание деклараций с пациентами в рамках первого этапа медицинской реформы, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в понедельник.

"В настоящее время в Киеве работает 1370 врачей, с которыми можно подписать декларацию. Каждый киевлянин может сделать это, заранее записавшись на прием к врачу через электронную систему записи или прийти на прием без записи", - цитирует пресс-служба слова первого замглавы КГГА Николая Поворозника.

Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров

Как сообщалось, в каждом медицинском учреждении первичного звена назначено ответственное лицо, к которому следует обращаться в случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с выбором врача.

Медреформа предусматривает, что терапевт может обслуживать до 2 тыс. пациентов, семейный врач - 1,8 тыс., педиатр -900.

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Новости Украины, КГГА, Киев, Медреформа, Семейный врач.
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