“Пасхальное перемирие” в зоне АТО - 10 обстрелов за день

Введенный 30 марта режим "пасхального перемирия" в понедельник днем боевиками в полной мере не соблюдался, отмечают в пресс-центре штаба АТО и информируют о 10 обстрелах позиций Вооруженных сил Украины.

"С начала суток зафиксировано 10 обстрелов украинских опорных пунктов. Вследствие вражеского огня ни один наш воин не пострадал", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 понедельника, обнародованной на странице в соцсети Фейсбук.

В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов боевики вели огонь по украинским позициям в Песках. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия подверглись обстрелам военные у Шахты Бутовка, а из крупнокалиберных пулеметов – бойцы у Водяного.

"Кроме этого, вблизи Авдеевки оккупанты применили по нашим укреплениям гранатометы, а неподалеку Водяного и Талаковки - стрелковое оружие", - информируют в пресс-центре.

На Луганском направлении от начала суток сохраняется тишина.