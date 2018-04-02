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Затопление "ядерной" шахты на Донбассе: Минобороны предупреждает об опасности

Оккупанты отрицают радиационную угрозу из-за затопления шахты Юнком
18:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: wikimapia.org

Новости Украины: В Минобороны предупредили об угрозе из-за затопления оккупантами "ядерной" шахты .

Затопление оккупационной администрацией шахты "Юнком" под Енакиево, где в советские времена проводился ядерный эксперимент, является очень опасным и может иметь катастрофические последствия для региона.

Об этом заявил во время брифинга в Киеве начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров.

"Как вы знаете, в советские времена на шахте проводился подземный ядерный взрыв небольшой мощности, но все же с выбросом продуктов этого взрыва под землей. В случае, если этот объект будет затоплен, то возможно, что этой водой будут смыты частицы, которые заражены вследствие ядерного взрыва, и они могут проникнуть в грунтовые воды. Можно себе представить, что будет дальше — это очень опасно", - сказал полковник, комментируя по просьбе корреспондента Укринформа ситуацию вокруг шахты "Юнком".

Он подчеркнул, что вопрос требует срочного решения, однако у украинской стороны нет рычагов влияния на оккупационную администрацию.

Как сообщалось, недавно оккупационная администрация ОРДО анонсировала, что 14 апреля будет прекращена откачка воды на шахте "Юный коммунар" ("Юнком"), где в 1979 году был проведен "экспериментальный" ядерный взрыв. Оккупанты заявили, что "мокрая" консервация объекта "Кливаж" шахты "Юнком" якобы не приведет к загрязнению и ухудшению экологии. При этом украинские специалисты предупреждают, что в таком случае радиоактивные отходы вместе с неконтролируемыми подземными водами постепенно выйдут на поверхность с глубины 1000 м, и это точно будет угрожать всем экологической катастрофой.

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Новости Украины, АТО, Боевики, ВСУ, Минобороны, ОРДО, Шахта Юнком.
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