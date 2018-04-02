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На Тернопольщине перевернулся и загорелся молоковоз: водитель чудом спасся

На дороге перевернулся и загорелся молоковоз
21:36 Сегодня Телеграф
fakty.ictv.ua
Фото: скриншот

Новости Украины: На Тернопольщине на дороге перевернулся и загорелся молоковоз.

В Кременце Тернопольский области перевернулся и загорелся молоковоз, водитель которого на повороте не справился с управлением.

На видео видно, как на повороте машина попадает в яму и переворачивается. На дорогу разлилось молоко. Далее машину протянуло несколько метров по дороге и она загорелась. Водитель выкатился из кабины.

По словам начальника ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, водитель грузового автомобиля ГАЗ не справился с управлением и транспорт перевернулся.

По инерции машина продолжила движение и в результате трения загорелась. Водитель обратился за помощью в больницу. У него ожоги рук и лица.

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По одной из версий ГАЗон был подрезан микроавтобусом Mercedes Sprinter, который ехал рядом.

В полиции отмечают, что причину аварии установит экспертиза.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 1 УК.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Молоковоз, Тернопольская область.
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