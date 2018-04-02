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В Тернопольской области выявлена вспышка опасной болезни

Выяснили фактор передачи инфекции
21:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Тернопольской области в г.Збараж выявлена вспышка инфекционного заболевания, причиной могли стать куриные яйца.

В г.Збараж Тернопольской области установлено 16 случаев инфекционного заболевания, сообщает Тернопольский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 10:00 02.04.2018 года зарегистрировано 16 случаев заболеваний, из них 14 среди детей", – сказано в сообщении на сайте лабораторного центра в понедельник.

У трех больных уже уточнен диагноз "сальмонеллез".

"С целью локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания, установления причин и условий, способствовавших возникновению вспышки, продолжается осуществление комплекса противоэпидемических мероприятий", - сказано в сообщении.

В ходе эпидемиологического расследования выяснен фактор передачи инфекции - сырые куриные яйца, из которых выделен идентичный возбудитель, что и у больных.

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Новости Украины, Инфекция, Куриные яйца, Сальмонеллез, Тернопольская область.
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