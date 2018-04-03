Оккупанты 20 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 20 обстрелов Вооруженных сил Украины со стороны боевиков, пострадавших нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать "пасхальное перемирие" в районе проведения АТО. За прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов позиций наших защитников", – говорится в сводке пресс-центра на странице в соцсети Facebook во вторник утром.

В частности, на Донецком направлении с 82-мм минометов противник вел огонь по украинским укреплениям в Песках. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка. Также гранатометы враг применил по украинским позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы –- неоднократно вблизи Водяного. Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутового, Водяного и Широкиного.

На Луганском направлении режим полного прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований придерживался в полной мере. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных сил Украины.