Авария коллектора в Лозовой: в горсовете ищут деньги на ремонт

Внеочередная сессия Лозовского горсовета в связи с очередным обвалом коллектора выделила 398 тысяч гривен на приобретение канализационной трубы.

Этот факт журналистам прокомментировал городской голова Сергей Зеленский, сообщает корреспондент.

"Вчера во время устранения аварийной ситуации на участке водоотведения в 4-м микрорайоне возле домов № 12 и 13 произошел очередной обвал Южного коллектора. Утром уже начато санацию участка системы водоотведения, там проложат 51 метр канализационной трубы. Техногенной катастрофы, связанной с обвалом коллектору, в городе нет. Есть чрезвычайная ситуация, она находится под полным контролем коммунальных служб. Утечки нечистот из коллектора нет, ситуация локализована. Коммунальные службы прикладывают максимум усилий для восстановления водоснабжения микрорайонов", - отметил Зеленский.

По его словам, сегодня сессия горсовета выделила 398 тысяч на приобретение канализационной трубы для коллектора.

"На ближайшей сессии Харьковского областного совета также ожидается выделение средств. Однако этого мало. По предварительным подсчетам, на реконструкцию коллектора необходимо 17 миллионов гривен. Аварийная ситуация сложилась на всем Южном коллекторе, его протяженность 2400 метров, в эксплуатацию коллектор ввели в 1978 году. Решить проблему с финансированием на местном уровне невозможно. Для этого должна действовать четкая государственная программа", - добавил Зеленский.

По его словам, сейчас 8 машин по городу обеспечивают лозовчан технической водой: "Оказывают помощь в подвозе питьевой воды Близнюковский и Балаклейский районы. Водоснабжение планируем возобновить с 3 апреля".