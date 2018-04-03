Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады
Новости: В США проверяют связь кампании Трампа с основателем WikiLeaks Ассанжем В США проверяют связь кампании Трампа с основателем WikiLeaks Ассанжем
Новости: Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее
Новости: Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону
X

Авария коллектора в Лозовой: в горсовете ищут деньги на ремонт

Канализация
07:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В связи с обвалом коллектора на заседании Лозовского горсовета обсуждалась покупка новой канализационной трубы.

Внеочередная сессия Лозовского горсовета в связи с очередным обвалом коллектора выделила 398 тысяч гривен на приобретение канализационной трубы.

Этот факт журналистам прокомментировал городской голова Сергей Зеленский, сообщает корреспондент.

"Вчера во время устранения аварийной ситуации на участке водоотведения в 4-м микрорайоне возле домов № 12 и 13 произошел очередной обвал Южного коллектора. Утром уже начато санацию участка системы водоотведения, там проложат 51 метр канализационной трубы. Техногенной катастрофы, связанной с обвалом коллектору, в городе нет. Есть чрезвычайная ситуация, она находится под полным контролем коммунальных служб. Утечки нечистот из коллектора нет, ситуация локализована. Коммунальные службы прикладывают максимум усилий для восстановления водоснабжения микрорайонов", - отметил Зеленский.

По его словам, сегодня сессия горсовета выделила 398 тысяч на приобретение канализационной трубы для коллектора.

"На ближайшей сессии Харьковского областного совета также ожидается выделение средств. Однако этого мало. По предварительным подсчетам, на реконструкцию коллектора необходимо 17 миллионов гривен. Аварийная ситуация сложилась на всем Южном коллекторе, его протяженность 2400 метров, в эксплуатацию коллектор ввели в 1978 году. Решить проблему с финансированием на местном уровне невозможно. Для этого должна действовать четкая государственная программа", - добавил Зеленский.

По его словам, сейчас 8 машин по городу обеспечивают лозовчан технической водой: "Оказывают помощь в подвозе питьевой воды Близнюковский и Балаклейский районы. Водоснабжение планируем возобновить с 3 апреля".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Водоснабжение, Лозовая, Лозовский горсовет, Труба, Труба коллектора, Харьковщина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Тернопольской области выявлена вспышка опасной болезни На Тернопольщине перевернулся и загорелся молоковоз: водитель чудом спасся Март в Киеве был самым холодным с начала века

Последние новости

В работе YouTube произошел временный сбой В Греции совершено покушение на двух дипломатов из Ирана Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
Сегодня читают
01 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
02 Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)
03 Месси о завершении карьеры
04 "Хаббл" сделал снимок "космического глаза"
05 Грузия стала парламентской республикой
Новости сегодня
08:00 Парень изменил пол, потому что ему нравились мужчины, а потом передумал (Фото)
07:55 Забавные снимки из серии "Что здесь происходит"
07:47 Space X запустила ракетоноситель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
07:47 Криштиану Роналду показал, как отпраздновал Пасху
07:40 Трамп встретится с Абе перед саммитом лидеров Корейского полуострова
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко
Новости: Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине
Новости: В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление в своем офисе В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление
Новости: Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами
Добавить комментарий
0