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В Ровно изъяли около 55 кг янтаря-сырца

Изъятый янтарь
09:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Полиция

Новости Украины: В Ровно во время обыска автомобиля полиция обнаружила около 55 кг янтаря-сырца.

В Ровно правоохранители изъяли около 55 кг янтаря-сырца во время обыска автомобиля "Mercedes Vito", принадлежащего 30-летнему жителю областного центра, сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"Первого апреля на улице Николая Карнаухова инспекторы патрульной полиции в Ровенской области остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время поверхностной проверки полицейские заметили пакет, в котором находилось камни, внешне похожее на янтарь. Транспортное средство доставили на территорию отдела полиции и опечатали", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на основании постановления суда следователи совершили обыск автомобиля "Mercedes Vito" и обнаружили в нем мешок и пакеты с "солнечным" камнем общим весом 54 кг 650 граммов.

По факту приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст.198 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают лица, причастные к совершенному преступлению.

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Новости Украины, Полиция, Происшествие, Ровно, Янтарь.
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