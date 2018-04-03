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В селе под Киевом сгорело 5 автомобилей
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12:15 Сегодня Телеграф
Фото: Нацполиция
Новости Украины: Сегодня ночью на улице Боголюбова в с. Софиевская Борщаговка сгорели пять автомобилей.
Около четырех часов утра в Софиевской Борщаговке под Киевом произошел пожар, в результате чего значительно повреждены по меньшей мере пять автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в городе Киеве.
В полиции отмечают, что никто из граждан не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и эксперты.
"По предварительным выводам правоохранителей, причиной пожара стало возгорание мусорного бака, откуда огонь перекинулся от одного автомобиля к другому. Следов поджога на данный момент не обнаружено", - сообщают в полиции.
По результатам проведенного осмотра будет решен вопрос об открытии уголовного производства.
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