В селе под Киевом сгорело 5 автомобилей

Около четырех часов утра в Софиевской Борщаговке под Киевом произошел пожар, в результате чего значительно повреждены по меньшей мере пять автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в городе Киеве.

В полиции отмечают, что никто из граждан не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и эксперты.

"По предварительным выводам правоохранителей, причиной пожара стало возгорание мусорного бака, откуда огонь перекинулся от одного автомобиля к другому. Следов поджога на данный момент не обнаружено", - сообщают в полиции.

По результатам проведенного осмотра будет решен вопрос об открытии уголовного производства.