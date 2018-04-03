Оккупанты Донбасса используют советские и российские мины

На освобожденных территориях Донбасса украинские саперы находят мины советского производства, которые Украина не использует и уничтожила в соответствии с международными соглашениями.

Как передает корреспондент, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные начальника Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны полковника Максима Комисарова.

"На востоке Украины Российская Федерация использует мины советского производства, которые уже не существуют на территории нашего государства. Например, на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей Украинской саперы находят противопехотные мины нажимного действия ПМН-2, которые Украина не использует и уничтожила раньше согласно международным обязательствам в сфере противоминной деятельности. Они у нас могли появиться только со стороны Российской Федерации", - сказал Гуцуляк.

Также, по словам пресс-секретаря, на этих территориях была обезврежена украинскими саперами осколочная мина направленного действия МОН-50, под которой стояла мина-ловушка МЛ-8, производимая исключительно в России.

"Очень часто попадаются мины, которые были изготовлены после 1991 года и которые не использует Украины", - отметил Гуцуляк.