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Оккупанты Донбасса используют советские и российские мины

ПМН-2
13:44 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: На Донбассе саперы находят мины советского производства, которые Украина не использует.

На освобожденных территориях Донбасса украинские саперы находят мины советского производства, которые Украина не использует и уничтожила в соответствии с международными соглашениями.

Как передает корреспондент, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные начальника Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны полковника Максима Комисарова.

"На востоке Украины Российская Федерация использует мины советского производства, которые уже не существуют на территории нашего государства. Например, на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей Украинской саперы находят противопехотные мины нажимного действия ПМН-2, которые Украина не использует и уничтожила раньше согласно международным обязательствам в сфере противоминной деятельности. Они у нас могли появиться только со стороны Российской Федерации", - сказал Гуцуляк.

Также, по словам пресс-секретаря, на этих территориях была обезврежена украинскими саперами осколочная мина направленного действия МОН-50, под которой стояла мина-ловушка МЛ-8, производимая исключительно в России.

"Очень часто попадаются мины, которые были изготовлены после 1991 года и которые не использует Украины", - отметил Гуцуляк.

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Новости Украины, АТО, Восток Украины, Дмитрий Гуцуляк, Донбасс, Мины РФ, РФ, Советские мины.
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