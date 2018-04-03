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В Киеве иностранец напал с ножом на таксиста

В Киеве иностранец ограбил таксиста
13:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Полиция

Новости Украины: Неизвестный напал после того, как водитель сказал о расчете за поездку.

В Киеве иностранец под угрозой применения ножа забрал у водителя такси деньги с мобильным и убежал, но через несколько дней его задержали правоохранители.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции от водителя такси поступило сообщение о том, что на него напал пассажир с ножом, отобрав 400 гривень и телефон. На место происшествия срочно прибыли правоохранители", - говорится в сообщении.

Заявитель рассказал, что клиент вызвал такси. Пунктом назначения был проспект Степана Бендеры, но по дороге пассажир несколько раз просил остановить автомобиль и выходил по своим делам. Неизвестный напал после того, как водитель сказал о расчете за поездку. Злоумышленник приставил к шее таксиста нож и приказал отдать деньги и ценные вещи.

Следственно-оперативная группа тщательно осмотрела транспортное средство и начала поиски подозреваемого. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, полицейские установили личность злоумышленника и место его пребывания. Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец другой страны, 1985 года рождения.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.

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Новости Украины, Киев, Полиция, Происшествие, Таксист.
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