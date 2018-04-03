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За месяц в порты Крыма зашло 19 судов

Керченский рейд
16:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: МинВОТ зафиксировал 57 заходов в крымские порты, осуществленные 19 судами под флагом РФ, на рейдах обнаружили еще 26 судов.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) информирует, что в период с 1 марта по 1 апреля 2018 года 19 грузовых судов нарушили запрет на заход в закрытые Украиной порты и терминалы аннексированного Россией Крыма.

"С 1 марта по 1 апреля в порты оккупированного Крыма зафиксировано заходы 19-ти грузовых судов-нарушителей. Все суда были под флагом Российской Федерации. Всего этими судами осуществлено 57 заходов в порты Севастополя, Феодосии и Керчи", - говорится сообщении пресс-службы украинского МинВОТ в пятницу.

Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки кораблей, зафиксировано 26 судов: 19 - Российской Федерации, 3 - Молдовы, 2 - Республики Палау, и по одному под флагами Союза Коморских Островов и Республики Того.

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Новости Украины, Крым, Порты, Россия, Суда, Украина.
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