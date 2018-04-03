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Корабли ВМС Украины и Турции провели тренировку

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Совместные учения
22:12 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Два корабля турецких ВМФ, которые прибыли в порт Одессы, провели совместную тренировку с украинским флагманом "Гетман Сагайдачный".

Пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины сообщил совместную тренировку кораблей ВМС ВС Украины и Турецкой Республики.

Фото: http://www.mil.gov.ua

"В северо-западной части Черного моря Военно-Морские Силы Украины и Турецкой Республики провели совместную тренировку типа PASSEX. Основной целью мероприятия была отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений и совместных действий в группе надводных кораблей в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня совместимости подразделений", - говорится в сообщении. На тренировку от украинской стороны были привлечены фрегат "Гетман Сагайдачный" и вертолет Ка-27пр, а от турецкой - корвет TCG "Buyukada" (F-152) и фрегат TCG "Salihreis" (F-246). Мероприятие проходило в несколько этапов, в ходе которых были отработаны тактическое маневрирование, прошли учения по связи и противовоздушной обороне. Кроме того, вертолет Ка-27пр совершил более 20 посадок на палубу фрегата "Гетман Сагайдачный".

http://www.mil.gov.ua

30 марта в порт Одесса с визитом в рамках учений ВМС Турецкой Республики "Морская звезда - 2018" зашли корабли "Salihreis" и "Buyukada". Во время мероприятия была проведена протокольная встреча командира похода, командиров кораблей и военного атташе Турецкой Республики с делегацией Военно-Морских Сил ВС Украины. Представители двух флотов поблагодарили друг друга за многолетнее плодотворное сотрудничество и обсудили перспективные направления сотрудничества между военно-морскими силами.

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Новости Украины, PASSEX, ВМФ, Гетьман Сагайдачный, Одесса, Тренировка, Турция, Украина.
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